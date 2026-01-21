Antoine Dupont plaque tout pour une nouvelle histoire d’amour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une belle histoire qui aura duré trois ans avec le Castres Olympique, Antoine Dupont avait décidé de s'offrir un nouveau challenge du côté du Stade Toulousain, club qu'il admirait depuis l'enfance. Et le demi de mêlée s'était confié en 2017, été de son transfert à Toulouse, sur ce nouveau départ et le début de cette grande histoire d'amour qui démarrait avec le club de la Ville Rose.

La vie d'Antoine Dupont a totalement changé en 2017, lorsque le jeune demi de mêlée, âgé à cette époque de seulement 19 ans, avait décidé de quitter le Castres Olympique pour s'engager avec le Stade Toulousain. Le début d'une toute nouvelle vie mais surtout d'une histoire d'amour qui allait totalement métamorphoser la carrière de Dupont, et dans une interview pour Actu.fr à cette époque, il se justifiait sur son départ de Castres pour rejoindre une équipe qu'il portait déjà dans son coeur.

« Un club que j’ai toujours aimé » « Le Stade Toulousain est un club que j’ai toujours aimé et admiré, tant le club que la façon de jouer. Le discours d’Ugo Mola m’a plu. Quand j’ai signé à Toulouse, je ne jouais pas trop à Castres, j’espère avoir plus de temps de jeu ici. Je ne ressens pas de pression (...) je vais jouer comme d’habitude, je ne vais pas changer et je ne me pose pas trop de questions », confiait Antoine Dupont au moment de son arrivée au Stade Toulousain, en 2017.