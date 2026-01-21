Antoine Dupont, son coup de foudre pour une célébrité française !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur du Stade Toulousain et capitaine du XV de France, Antoine Dupont occupe une place à part dans le paysage médiatique du rugby français. En 2023, à Paris, il avait d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec Zinedine Zidane et annonce avoir eu un véritable coup de coeur humain pour l'ancien footballeur.

La popularité d'Antoine Dupont, qui est désormais considéré comme un people à part entière, font de lui l'équivalence de ce qu'a pu représenter Zinedine Zidane dans le football français. Et la comparaison se tient d'autant plus que les deux hommes s'étaient rencontrés en septembre 2023 à Paris, au lendemain d'une victoire du XV de France contre les All Blacks en match d'ouverture de la Coupe du Monde (27-13). Et Dupont, très impressionné de pouvoir échanger avec Zidane, semble avoir eu un véritable coup de foudre.

« C'est notre idole à tous » « Mes rencontres avec des personnalités ? Celle avec Zizou (Zinédine Zidane). Même si j'ai aussi croisé Lionel Messi l'an dernier, ça m'avait fait plus vibrer de rencontrer Zizou, parce que c'est notre idole à tous. C'était le lendemain du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 face à la Nouvelle-Zélande. Voir la simplicité de cet homme, malgré tout ce qu'il a gagné, c'est fort. On est tous les deux assez réservés et pas des plus bavards, mais je n'irai pas plus loin que ça dans la comparaison », confiait Antoine Dupont en juillet dernier dans les colonnes de L'EQUIPE sur cet échange avec Zidane.