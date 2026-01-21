Antoine Dupont - XV de France : La bagarre évitée !

Axel Cornic

Freiné par une grave blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont est de retour au meilleur moment. Dans seulement quelques semaines, va en effet débuter le Tournoi des 6 Nations, mais ce n’est qu’une étape sur le chemin qui va conduire le XV de France jusqu’à la prochaine Coupe du monde, dans un an et demi.

Certains n’ont toujours pas oublié l’échec de 2023. Plus fort que jamais, le XV de France semblait prêt à décrocher le premier titre mondial de son histoire, surtout avec un Antoine Dupont au top de sa forme. Mais les rêves tricolores se sont brisés en quart de finale, face à des Sud-Africains qui ont finalement été sacrés sur la perlouse du Stade de France.

Nouvelle convention pour le XV de France Depuis, les débats font rage pour savoir pourquoi la France n’y est pas arrivée. Et l’évidence a sauté aux yeux, puisque les stars sud-africaines jouent beaucoup moins de matchs, avec un Top 14 souvent considéré comme le meilleur championnat de la planète... mais trop énergivore. C’est pour cela qu’il y a toujours eu un bras de fer entre la Ligue de Rugby Nationale et la Fédération Française de Rugby, pour protéger les internationaux.