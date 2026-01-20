Antoine Dupont se lâche après la rupture : «Il a pris du plaisir»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après s'être mis en difficulté en Champions Cup, le Stade Toulousain a réagi en patron en infligeant une véritable correction à Sale (77-7), victime de la révolte des Rouge-et-Noir. Une rencontre qui a permis à François Cros de faire son grand retour après près de quatre mois d'absence. Ce qui enchante Antoine Dupont.

Antoine Dupont s'enflamme pour le retour de François Cros « Je pense qu'on a vu des plaquages dans les tibias encore, et surtout aussi beaucoup d'activité : des soutiens offensifs, des rucks mais aussi du jeu debout. On l'a vu s'exprimer ballon en main aussi donc je pense que lui aussi pour sa première, il a pris du plaisir. Et nous, on est très contents de le retrouver avec nous parce que c'est un joueur qui compte dans les moments importants », s'est réjoui le capitaine du XV de France en conférence de presse.