Antoine Dupont impuissant : Moscato balance en direct !

Titularisé par Ugo Mola la 11 janvier dernier sur la pelouse des Saracens en Champions Cup, Antoine Dupont n'a pu éviter la défaite du Stade Toulousain. Une prestation assez décevante de la part du demi de mêlée du XV de France, mais Vincent Moscato a indiqué en direct sur RMC que même Dupont avait été impuissant devant la force collective des Anglais.
Après son retour au premier plan en fin d’année suite à une longue blessure (rupture des ligaments croisés), Antoine Dupont est passé à côté d’un rendez-vous très important le 11 janvier dernier avec la défaite du Stade Toulousain face aux Saracens (20-14) en Champions Cup. Un revers collectif pour le groupe d'Ugo Mola qui n'avait pas affiché son meilleur visage sur ce match, loin de là. Et de son côté, Vincent Moscato admet que Dupont a tout simplement été impuissant sur cette rencontre.
« Antoine Dupont n'a rien pu faire »
« Antoine Dupont n'a rien pu faire. Tu ne pouvais pas porter le ballon. Tout était au ralenti, il prenait la meute, ça ne dominait pas. Il est allé chercher le ballon dans le cambouis, aucun demi de mêlée ne pouvait s'en sortir dans un tel match. Les ballons ne sortaient pas ! Puis devant, les Saracens c'est très costaud », avait analysé Vincent Moscato en direct dans son émission, sur RMC Sport.
« Il va falloir qu’on soit capable de se dire les choses »
D'ailleurs, Antoine Dupont lui-même avait affiché une certaine frustration en zone mixte après cette défaite contre les Saracens : « On a été trop approximatifs, que ce soit en conquête, notre discipline… On a été parfois trop laxistes en défense. Il y a beaucoup de choses qui ont été plus qu’imparfaites et qui ne nous permettent pas de gagner ce match. On a sûrement aussi mal joué stratégiquement. Il faudra revoir les choix qu’on a faits, les choix de jeu qui ont été mauvais. On n’arrive pas à hausser notre niveau de jeu, notre intensité de jeu, pour pouvoir gagner ces matchs de haut niveau. Et ça se répète plusieurs fois depuis le début de la saison. Il va falloir qu’on soit capable de se regarder, de se dire les choses, de savoir pourquoi on n’y arrive pas. Parce que ce sont les mêmes joueurs qui ont gagné les années précédentes, donc il n’y a pas de raison qu’on n’en soit plus capable… », lâchait Dupont. Voilà qui est clair.