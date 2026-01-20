Surprise, Antoine Dupont prêt à lâcher Romain Ntamack ?

Axel Cornic

Le XV de France va lancer son Tournoi des 6 Nations par un choc très attendu, avec l’Irlande qui va venir défier les hommes de Fabien Galthié le 5 février prochain, au Stade de France. Mais Romain Ntamack ne sera pas présent, avec le sélectionneur qui va donc devoir trouver un nouvel ouvreur pour accompagner Antoine Dupont à la charnière.

C’est un gros coup dur. Le 6 Nations 2026 n’a même pas commencé, mais le XV de France a déjà perdu une pièce importante avec Romain Ntamack. Touché à un rein, l’ouvreur devrait vraisemblablement rater les deux premiers matchs de la compétition, face à l’Irlande eu au Pays de Galles.

Ntamack blessé, l’occasion parfaite pour Jalibert ? Lorsqu’il n’a pas pu aligner Ntamack ces dernières années, Fabien Galthié a souvent surpris en se tournant vers Thomas Ramos, pourtant arrière de formation. De plus en plus d’observateurs prennent toutefois la parole afin de militer pour Matthieu Jalibert, dans la forme de sa vie avec l’UBB et souvent boudé par le sélectionneur du XV de France, pour qui il ne serait désormais que le troisième ou quatrième choix en 10.