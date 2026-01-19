Antoine Dupont - La séparation est annoncée : Il est ému !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La nouvelle a été actée il y a déjà plusieurs semaines et avait marqué Antoine Dupont qui n'avait pas manqué de réagir : Pita Ahki a quitté le Stade Toulousain cet hiver pour retourner en Nouvelle-Zélande. Et le centre, qui était présent chez les Rouge et Noir depuis 2018, n'a pas caché son émotion au moment de la séparation.

Une grosse page s'est tournée cet hiver au sein du Stade Toulousain ! Pita Ahki (33 ans) a mis un terme à sa collaboration de huit ans avec le club occitan pour retourner en Nouvelle Zélande, et son départ a fait beaucoup parler ces dernières semaines : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », avait notamment écrit Antoine Dupont en story Instagram en décembre dernier afin de lui rendre hommage. Et de son côté, Pita Ahki n'a pu retenir son émotion dans un communiqué officiel sur le site du Stade Toulousain.

« J'ai pris la décision de passer à autre chose » « Après 7 années inoubliables avec le Stade Toulousain, j’ai pris la décision incroyablement difficile de passer à autre chose. Ce club et tous ses membres ont représenté une grande partie de ma vie et je serai toujours reconnaissant des amitiés, souvenirs et expériences dont j’ai eu la chance de bénéficier au long de ma route », confie Pita Ahki, qui est donc retourné aux Blues d’Auckland après avoir remporté 5 Boucliers de Brennus (2019, 2021, 2023, 2024, 2025) et 2 Champions Cup (2021, 2024) avec le Stade Toulousain d'Antoine Dupont.