La rupture est décidée : Antoine Dupont se justifie !

Après avoir disputé les JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont avait décidé d'une rupture de plusieurs semaines, en accord avec le Stade Toulousain, afin de pouvoir couper et se reposer. La star du XV de France s'est longuement expliquée à ce sujet.

Sacré champion olympique durant les JO de Paris 2024, Antoine Dupont avait fait sensation sous le maillot de l'équipe de France à 7 tout au long de ce tournoi. Le demi de mêlée du Stade Toulousain accusait donc forcément le coup physiquement au terme de ces jeux, et c'est la raison pour laquelle il a coupé durant dix semaines avant de reprendre la compétition avec son club. Une rupture nécéssaire selon Dupont, qui s'en était expliqué en octobre 2024 dans un entretien accordé à Sud Radio.

« Quelques semaines pour me remettre... » « Savoir combien de temps durerait ma coupure, c'était une discussion qu'on avait eue avec Ugo (Mola) la saison passée. J’ai aussi réfléchi en fonction de la tournée de novembre avec l'équipe de France, où je savais qu'il me faudrait quelques semaines pour me remettre en jambe. Donc on est tombé sur cette date-là qui concordait pas trop mal », a indiqué Antoine Dupont, qui était ravi de pouvoir reprendre le fil de sa carrière à XV avec le Stade Toulousain après cette belle parenthèse olympique.