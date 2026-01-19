Antoine Dupont, le coup de foudre après la rupture !

Pierrick Levallet

Les phases de poule se sont achevées avec un large succès contre Sale pour le Stade toulousain. Les Rouge-et-Noir se sont imposés ce samedi (77-7). Antoine Dupont a notamment été très satisfait de la performance de son équipe, comme s’il la redécouvrait après sa grave blessure au genou qui l’a éloigné des terrains de nombreux mois.

Ce samedi, le Stade toulousain s’est largement imposé contre Sale en Champions Cup (77-7). Avec deux victoires en quatre matchs, les Rouge-et-Noir ont décroché leur billet pour le tour suivant. Antoine Dupont a d’ailleurs avoué avoir particulièrement apprécié la performance de son équipe. Le demi de mêlée de 29 ans semble même la redécouvrir après sa grave blessure au genou.

«Notre défense a été très performante» « On a commencé très bien le match dans notre engagement. Notre défense a été très performante. Même quand on s’est retrouvés proches de notre ligne, on a su ne pas prendre d’essai, ne pas faire de fautes. Et puis dès qu’on a eu des occasions pour venir chez eux, on a été très bons dans les rucks, on a pu jouer chez eux, et on a scoré rapidement » a d’abord expliqué Antoine Dupont dans des propos rapportés par La Dépêche.