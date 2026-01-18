Antoine Dupont : Les retrouvailles après la rupture

Axel Cornic

Auteur d’une prestation remarquable couronnée d’un doublé, Antoine Dupont a participé à la large victoire du Stade Toulousain sur Sale (77-7), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de Champions Cup. Mais le capitaine a surtout pu savourer le grand retour de l’un de ses coéquipiers, avec François Cros qui est revenu après une absence longue de trois mois.

On a eu peur. Après les défaites face à Glasgow et aux Saracens, le Stade Toulousain se retrouvait dans une position assez inédite. Avant la dernière journée de la phase de poules, les Haut-garonnais risquaient en effet de se faire éliminer. Mais une réponse forte est arrivée, avec une véritable démonstration face à Sale !

Dupont et Toulouse cartonnent A domicile, Antoine Dupont et ses coéquipiers n’ont fait qu’une bouchée des Anglais et attendent désormais la fin de cette journée de phase de poules, pour connaitre leur avenir. Car s’ils sont sûrs d’être qualifiés, les Toulousains pourraient même terminer deuxièmes de leur poule en cas de victoire de Glasgow sur les Saracens, ce dimanche. Un point très important, puisque cela leur assurerait d’évoluer à domicile pour le reste des phases à élimination directe.