«Un silence de mort» : Le coup de tonnerre pour Antoine Dupont !

Axel Cornic

Rarement comme ses prédécesseurs au XV de France, Antoine Dupont entretient un lien particulier avec son ouvreur, qui n’est autre que Romain Ntamack. Il faut dire que les deux jouent ensemble tous les joueurs au Stade Toulousain depuis 2017, même si on regrette encore de ne pas les avoir vu à l’œuvre lors de la dernière Coupe du monde 2023.

Tout semblait être réuni. Considéré comme une nation majeure du rugby, la France n’a jamais remporté de titre mondial, même si elle en est passée tout près. Et en 2023 l’occasion semblait être parfaite pour changer l’histoire, avec un XV de France plus fort que jamais.

« Aussi proche de cet évènement qui était l’évènement d’une vie, c’était hyper dur » Les rêves tricolores ont toutefois été brisés en quart de finale par l’Afrique du Sud, dans une rencontre qui fait encore beaucoup parler. Mais les malheurs du XV de France ont commencé bien avant, avec notamment le forfait de Romain Ntamack... qui semble avoir profondément affecté ses coéquipiers. « Il y avait un silence de mort dans la pièce. On savait ce que ça représentait pour lui. Evidemment qu’on était déçu pour nous, mais on se mettait aussi à sa place. Aussi proche de cet évènement qui était l’évènement d’une vie, c’était hyper dur » a confié Antoine Dupont, se remémorant la blessure de son coéquipier pour Canal+.