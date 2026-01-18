Antoine Dupont : La revanche après la rupture !

Axel Cornic

Revenu à la compétition en fin d’année dernière, Antoine Dupont a réussi à sauver le Stade Toulousain ce samedi, avec une victoire sur Sale qui vaut de l’or (77-7). Car les Haut-garonnais risquaient de se faire éliminer dès la phase de poules, après leurs deux défaites consécutives contre Glasgow, puis contre les Saracens.

On aurait pu vivre un véritable tremblement de terre. Pour la première fois depuis la saison 2017-2018, le Stade Toulousain a enregistré deux défaites en phase de poules de la Champions Cup. Et sans une victoire ce samedi face à Sale, les Rouge et noir auraient très bien pu se faire éliminer et entrer dans une crise inédite.

Un doublé pour Dupont et un carton pour Toulouse Finalement, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont gagné... et avec la manière. On a en effet assisté à une véritable démonstration du Stade Toulousain, qui a donc assuré sa qualification pour la suite de la Champions Cup. Et le demi de mêlée de 29 ans a affiché un niveau très élevé, s’offrant même le luxe de marquer un doublé.