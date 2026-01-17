Antoine Dupont change de partenaire : C'est officiel !

Pour affronter Sale ce samedi, Antoine Dupont aura un nouveau partenaire. Et pour cause, en l'absence de Romain Ntamack et Juan Cruz Mallia, c'est Blair Kinghorn qui sera à l'ouverture pour former la charnière avec le capitaine du Stade Toulousain.
Ce samedi, le Stade Toulousain affronte Sale dans une rencontre cruciale pour la qualification en huitièmes de finale de la Champions Cup. Pour cette occasion, il faudra faire sans Romain Ntamack et Juan Cruz Mallia. Ainsi, Antoine Dupont aura un nouveau partenaire pour former la charnière des Rouge-et-Noir. Et c'est Blair Kinghorn qui a été choisi, notamment face à Thomas Ramos qui peut également évoluer à l'ouverture. Un choix justifié par Ugo Mola.
Dupont changer de partenaire
« Pour le moment, placer Blair en 10 nous semble être la solution la plus équilibrée. De toute façon, chez nous, le 10 et le 15 permutent sans arrêt. Savez-vous combien de fois Ramos a été utilisé en premier attaquant face aux Saracens ? Plus que Kinghorn ! Dans le jeu, il faut juste que les deux touchent le ballon, peu importe dans quel ordre. Parce que quand ils le touchent dans la même action, ça donne très souvent du positif à la sortie. Hélas, c'est arrivé trop peu souvent le week-end dernier, sauf sur le premier essai (de l'Écossais, sur une passe de Ramos) », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.
Blair Kinghorn à l'ouverture contre Sale
« En 10, c'est toi aussi qui prends les décisions. C'est toi qui décides de jouer au pied, de faire une passe à la main ou de prendre un intervalle. Pendant le match, tu dois être concentré en permanence. Parfois, quand tu joues sur une aile, tu peux sortir un peu du match, mais quand tu es 10, tu dois être 100 % dedans », ajoute Ugo Mola, rapporté par L'EQUIPE.