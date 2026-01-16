Antoine Dupont - Fin de son couple : La rupture mystérieuse avec sa copine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de la crise sanitaire du Covid-19 et des périodes de confinement en 2020, Antoine Dupont avait confié être en couple avec une mystérieuse jeune femme dont l'identité n'a jamais été dévoilée. Mais la fin de cette idylle avait été officialisée quelques années plus tard, puisque Dupont annonçait à la télévision être célibataire sans jamais avoir évoqué le sujet entre temps. Retour sur cette mystérieuse rupture.

C'est un secret de polichinelle : Antoine Dupont serait en couple depuis plusieurs mois avec l'ancienne miss Iris Mittenaere. Les deux tourtereaux se sont d'ailleurs affichés publiquement à plusieurs reprises tout en restant malgré tout relativement discrets au sujet de leur relation. Il faut dire que par le passé, le capitaine du XV de France s'était allé une seule et unique fois à une confidence au sujet de sa vie sentimentale, et cela s'était visiblement mal terminé...

Antoine Dupont confiné avec sa copine En effet, interrogé par France Info en 2020 au moment de la pandémie et des périodes de confinement, Antoine Dupont révélait l'existence d'une mystérieuse petite amie : « Normalement, j'habite en appartement à Toulouse et je pense que vivre le confinement là-bas aurait été compliqué. J'ai donc préféré rentrer dans les Hautes-Pyrénées à la campagne : je suis chez mon frère avec sa copine et ma copine. Ici, même si nous devons rester à la maison, nous avons un jardin, pas de voisins, c'est plus agréable et plus facile à supporter », indiquait la star du XV de France sur ses projets de confinement avec sa copine de l'époque.