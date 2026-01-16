Antoine Dupont : Rupture à cause d’une histoire de jalousie ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Officiellement prolongé par le Stade Toulousain jusqu'en 2031, Antoine Dupont pourrait avoir déclenché, sans le vouloir, un drame en interne. En effet, Romain Ntamack peine de son côté à avancer dans ses négociations pour sa propre prolongation de contrat, et le demi d'ouverture serait même jaloux de ne pas disposer du même traitement de faveur que Dupont, ce qui pourrait donc mener à sa rupture avec Toulouse.

La nouvelle a été officialisée le 1er novembre dernier en plein match au stade Ernest-Wallon : Antoine Dupont a prolongé son contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain. Une belle marque de confiance alors que le demi de mêlée du XV de France sortait d'une longue période de huit mois loin des terrains en raison de la rupture des ligaments croisés contractée en mars dernier avec les Bleus, en plein Tournoi des 6 Nations. Et ce traitement de faveur réservé à Dupont semble provoquer quelques jalousies en interne, notamment chez Romain Ntamack...

Ntamack se voit à l'étranger En mars dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, Ntamack évoquait déjà la possibilité de quitter un jour le Stade Toulousain pour l'étranger : « Signer dans un autre club ? En France, non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches », confiait le demi d'ouverture, sous contrat jusqu'en 2028 avec Toulouse. Et il semblerait que Romain Ntamack soit contrarié par le traitement de faveur accordé à Antoine Dupont.