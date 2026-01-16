Antoine Dupont : La «super expérience» avec une célébrité !

Axel Cornic

Revenu en fin d’année, Antoine Dupont a vécu des moments compliqués après sa grave blessure au genou. Mais le demi de mêlée de 29 ans semble déjà cartonner, ce qui pourrait inspirer d’autres athlètes comme Perrine Laffont, qui disputera dans quelques semaines les Jeux Olympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina.

Maintenant qu’il a retrouvé la compétition avec le Stade Toulousain, tout le monde attend de voir Antoine Dupont faire son retour avec le XV de France. Et ça pourrait être le 5 février prochain, avec le choc face à l’Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations qui se disputera exceptionnellement un jeudi.

Perrine Lafont a pu compter sur Dupont France Télévision a en effet décidé de déplacer cette rencontre pour qu’elle n’empiète pas sur la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Compétition à laquelle participera Perrine Laffont, l’une des grandes chances de médailles françaises qui est revenue à temps après sa blessure au genou en décembre dernier. Un petit miracle, qui semble être lié à Antoine Dupont.