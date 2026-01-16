Antoine Dupont : La «super expérience» avec une célébrité !

Revenu en fin d’année, Antoine Dupont a vécu des moments compliqués après sa grave blessure au genou. Mais le demi de mêlée de 29 ans semble déjà cartonner, ce qui pourrait inspirer d’autres athlètes comme Perrine Laffont, qui disputera dans quelques semaines les Jeux Olympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina.
Maintenant qu’il a retrouvé la compétition avec le Stade Toulousain, tout le monde attend de voir Antoine Dupont faire son retour avec le XV de France. Et ça pourrait être le 5 février prochain, avec le choc face à l’Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations qui se disputera exceptionnellement un jeudi.
Perrine Lafont a pu compter sur Dupont
France Télévision a en effet décidé de déplacer cette rencontre pour qu’elle n’empiète pas sur la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Compétition à laquelle participera Perrine Laffont, l’une des grandes chances de médailles françaises qui est revenue à temps après sa blessure au genou en décembre dernier. Un petit miracle, qui semble être lié à Antoine Dupont.
« C'est un peu aussi grâce à lui que ça s'est fait »
« Au final, cette blessure a été hyper enrichissante parce que sans elle, il n'y aurait pas eu tout ce processus médicalisé autour de moi. C'est un peu grâce au kiné qui avait géré Antoine Dupont pour sa blessure » a expliqué la championne olympique 2018, au micro d’Ici. « C'est un peu aussi grâce à lui que ça s'est fait, on a pu échanger, y compris sur sa blessure. Je vois ça comme une chance, parce que ça a été une super expérience ».