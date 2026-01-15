Rupture d’Antoine Dupont : Le malaise confirmé dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la question fait rage sur le demi d'ouverture à aligner au sein du XV de France pour épauler Antoine Dupont, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack font l'objet d'un véritable débat. Dupont aurait un problème avec l'ouvreur de l'UBB et privilégierait son coéquipier du Stade Toulousain, mais dans les colonnes de L'EQUIPE, Jean-Baptiste Élissalde dénonce une véritable injustice pour Jalibert.

Y a-t-il un véritable malaise entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert au sein du XV de France ? Selon certaines révélations, le demi de mêlée du Stade Toulousain ne souhaitait pas évoluer avec l'ouvreur de l'UBB en sélection et privilégierait son ami Romain Ntamack. Vincent Moscato avait notamment évoqué le sujet il y a quelques semaines sur RMC : « Ils peuvent s’emboiter Dupont et Jalibert ! Je sais que Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert car il veut jouer avec Ntamack car c’est un copain de club, on l’a connait celle-là ! », avait-il lâché.

Dupont au coeur du débat Jalibert-Ntamack Interrogé par L'EQUIPE, Jean-Baptiste Élissalde confirme à son tour ce malaise entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert : « Au nom de la politique de l’homme en forme, Matthieu mériterait de jouer. Mais d’autres paramètres entrent en compte, comme la relation que les deux joueurs entretiennent avec Antoine Dupont, qui sera sur le terrain, sauf blessure. Lequel s’adapte le mieux au jeu d’Antoine ? Sur ses performances du moment, bien sûr que Matthieu est incroyable, mais Romain ne fait pas de mauvais matches. C’est moins exubérant, moins étincelant, mais c’est solide quand même, notamment en défense. », estime l'ancien demi de mêlée du Stade Toulousain, qui milite activement pour un retour de Matthieu Jalibert en tant que titulaire aux côtés de Dupont au XV de France.