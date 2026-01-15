Antoine Dupont largué, le contrecoup après la rupture !

Axel Cornic

Revenu à la compétition après une grâce blessure au genou droit, Antoine Dupont n’a pas pu empêcher le naufrage du Stade Toulousains. Après la défaite à Glasgow, les Haut-garonnais ont enchainé un deuxième revers consécutif en Champions Cup et jouent déjà leur avenir lors du prochain match, face à Sale.

C’est une situation très étonnante. On n’a pas l’habitude de voir Antoine Dupont et le Stade Toulousain en difficulté, avec des nombreux titres remportés ces dernières années. Mais 2026 a très mal commencé, puisque l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Champions Cup risque de se faire éliminer dès les phases de poules.

« Antoine Dupont n'a rien pu faire » Le week-end dernier, Dupont et ses coéquipiers ont en effet chuté face aux Saracens (20-14), dans des conditions météo assez difficile. « Antoine Dupont n'a rien pu faire. Tu ne pouvais pas porter le ballon. Tout était au ralenti, il prenait la meute, ça ne dominait pas » a expliqué Vincent Moscato, sur RMC. « Il est allé chercher le ballon dans le cambouis, aucun demi de mêlée ne pouvait s'en sortir dans un tel match. Les ballons ne sortaient pas ! Puis devant, les Saracens c'est très costaud ! ».