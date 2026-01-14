Antoine Dupont : L'énorme annonce après sa rupture !

Auteur d'une prestation décevante contre les Saracens, Antoine Dupont peine à se remettre de sa rupture des ligaments croisés subie le 8 mars dernier. Cependant, l'ancien international anglais Anthony Watson n'est pas du tout inquiet et prédit même un très gros match du capitaine du Stade Toulousain face à Sale samedi. Un match déterminant pour l'avenir européen des Rouge et Noir.
Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont a fait son retour à la compétition en novembre. Sans surprise, le capitaine du Stade Toulousain n'est donc pas encore à 100% et cela s'est vu lors de la défaite contre les Saracens. Un mauvais résultat pour les Rouge-et-Noir qui sont désormais dans l'obligatoire de battre Sale samedi afin de ne pas s'exposer à une catastrophe en Champions Cup. Mais selon l'ancien international anglais Anthony Watson, Toulouse pourra compter sur un grand Antoine Dupont.
Anthony Watson annonce du lourd pour Antoine Dupont
« Sa rééducation a semblé extrêmement complète, comme on pouvait s’y attendre de la part de quelqu’un comme Antoine Dupont. Je pense donc qu’on peut lui accorder le droit de rater un match. Je ne serais pas du tout surpris de le voir revenir en force la semaine prochaine, car il a visiblement des attentes énormes envers lui-même », assure-t-il pour le podcast For The Love Of Rugby. Autre ancien international anglais, Dan Cole se montre beaucoup moins optimiste.
« Il est revenu d’une blessure au ligament croisé antérieur (Dupont a été absent de début mars à fin novembre 2025, NDLR). Les attentes envers lui sont extrêmement élevées en tant que meilleur joueur du monde, mais il lui faudra du temps pour revenir au meilleur de sa forme. Dans ce match, il a passé 80 minutes sur le terrain, mais il n’a jamais ressemblé au Dupont qu’on connaît, capable de dribbler ses adversaires avec une telle force, de créer des brèches et de permettre à ses coéquipiers de s’échapper. Après une rupture des ligaments croisés, combien de temps faut-il pour retrouver 100 % de ses capacités ou son meilleur niveau athlétique ? », se demande l'ancien pilier du XV de la Rose.