Christophe Urios - UBB : Le coup de foudre surprise !

La Champions Cup, c’est terminé pour l’ASM Clermont Auvergne. Les Jaune-et-Bleu ont signé une troisième défaite en autant de rencontres ce samedi contre les Glasgow Warriors (21-33). Malgré cela, Christophe Urios a été satisfait par certaines choses que son équipe a montré. Le manager de 60 ans estime notamment avoir retrouvé le même état d’esprit que contre l’UBB.
«J’ai toujours pensé que c’était la clé»
« J’ai vu des choses qui m’ont plu, comme depuis le match de Bordeaux, et que je n’avais pas vues avant. Je l’ai toujours dit et je continuerai à le dire : ce qui est important pour moi, c’est l’état d’esprit et la mentalité. Le jeu vient ensuite. J’ai toujours fonctionné ainsi, j’ai toujours pensé que c’était la clé. On a passé un mois où on n’était pas du tout là-dedans, complètement à côté de la plaque sur le plan mental. Aujourd’hui, j’ai trouvé qu’on avait une mentalité positive : on ne voulait pas lâcher, on ne voulait pas céder. C’est bien, et cela va nous aider pour la suite de la saison » a d’abord expliqué le manager de l’ASM Clermont Auvergne dans des propos rapportés par La Montagne.
«J’ai retrouvé la mentalité que j’avais vue à Bordeaux»
« Évidemment, cette trêve européenne ne nous fera pas de bien. Mais aujourd’hui, j’ai retrouvé la mentalité que j’avais vue à Bordeaux, à Montauban, avant la trêve de novembre. Ça me plaît. Après, il faut reconnaître que l’équipe de Glasgow était meilleure que nous. À 15 contre 13, je pensais qu’on allait le faire et qu’on irait gagner le match. Mais c’est là qu’on a commis le plus d’erreurs, avec cinq fautes consécutives. On n’a pas réussi à faire basculer le match à ce moment-là. On a confondu vitesse et précipitation, mais c’est le haut niveau » a ensuite ajouté Christophe Urios.