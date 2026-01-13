Antoine Dupont - Séparation officielle : L'annonce pleine d'émotion !

Axel Cornic

Après avoir quasiment tout gagné ces trois dernières années, le Stade Toulousain a décidé d’entamer un nouveau cycle. Et ça a déjà commencé, avec le départ de Pita Ahki, véritable cadre de l’équipe haut-garonnaise qui a décidé de partir pour retrouver son pays natal.

Une page s’est tournée. Alors que tous les yeux étaient tournés vers Antoine Dupont et son retour très attendu, un autre envenimement a marqué les supporters du Stade Toulousain. Il s’agit évidemment du départ de Pita Ahki, qui après sept années a décidé de rentrer chez lui, en Nouvelle-Zélande.

« Après 7 années inoubliables, j’ai pris la décision incroyablement difficile de passer à autre chose » Sur le site officiel du club, le trois-quart centre avait fait ses adieux avant de signer avec les Auckland Blues. « Après 7 années inoubliables avec le Stade Toulousain, j’ai pris la décision incroyablement difficile de passer à autre chose. Ce club et tous ses membres ont représenté une grande partie de ma vie et je serai toujours reconnaissant des amitiés, souvenirs et expériences dont j’ai eu la chance de bénéficier au long de ma route » a expliqué Pita Ahki.