Antoine Dupont, la séparation surprise !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont va voir un joueur quitter ses rangs prochainement. Avec l’arrivée programmée de Tommaso Menoncello, le Stade toulousain devrait se séparer de Lucas Vigneres la saison prochaine. Le joueur de 20 ans devrait, sauf retournement de situation, être prêté à Colomiers en Pro D2 pour ne pas freiner sa progression.

Le Stade toulousain va accueillir un nouveau joueur la saison prochaine. Antoine Dupont devrait en effet voir Tommaso Menoncello débarquer chez les Rouge-et-Noir. Le joueur de 23 ans va néanmoins faire une victime dans l’effectif d’Ugo Mola. Avec l’arrivée programmée de l’Italien, le club toulousain va se séparer d’un jeune.

Le Stade toulousain va prêter Lucas Vigneres D’après les informations de Midi Olympique, Lucas Vigneres va être prêté à Colomiers. Le trois quart centre devrait passer la saison prochaine en Pro D2 sauf retournement de situation. De cette manière, le joueur de 20 ans va pouvoir poursuivre sa progression et ne pas être cantonné sur le banc des remplaçants en attendant d’avoir une chance.