Le «Erling Haaland du rugby» joue avec le XV de France (et ce n’est pas Antoine Dupont)

Après presque un an et une deuxième blessure au genou droit, Antoine Dupont a fait son grand retour avec le XV de France. Mais tout n’a pas été parfait, puisque si le demi de mêlée a montré de très belles choses lors des trois premières journées du Tournoi des 6 Nations, on a peut-être ses pires prestations sur les deux dernières. Heureusement, Fabien Galthié peut compter sur d’autres phénomènes...
Faut-il s’inquiéter ? Depuis ses débuts au Castres Olympique en 2014, Antoine Dupont nous a habitués à des prestations toujours plus incroyables les unes que les autres. On se demandait même jusqu’où il pouvait aller, mais il a finalement été stoppé en plein vol par une grave blessure au genou, en mars 2025. Pour le moment, il ne semble pourtant pas vraiment avoir récupéré.
Incroyable, Dupont n’a pas été irréprochable
C’est assez rare pour le souligner, Antoine Dupont a fait un mauvais match avec le XV de France. Face à l’Ecosse lors de l’avant-dernière journée du 6 Nations (50-40), on a en effet assisté à l’une de ses pires prestations sur la scène internationale. Et face à l’Angleterre ce n’était pas forcément mieux, même s’il termine sur un troisième Tournoi remporté dans sa carrière. Les spécialistes se sont rapidement intéressés à cette situation étonnante, calmant les inquiétudes et expliquant qu’il était tout à fait normal que la star française soit encore en phase de reprise après son retour à la compétition en novembre 2025.
Bielle-Biarrey, la nouvelle star du XV de France
Quand SuperDupont n’est pas là, le XV de France peut toutefois compter sur son autre prodige. Louis Bielle-Biarrey a en effet été éblouissant, faisant voler en éclat le record d’essais marqués en une seule édition du 6 Nations, qui était vieux de plus d’un siècle ! Et il a terminé sur un feu d’artifice avec un quadruplé contre l’Angleterre, ce qui a même impressionné de l’autre côté de la Manche. « Il court à plus de 10 mètres par seconde, c’est le joueur le plus rapide du Tournoi des Six Nations et il possède un toucher de balle exceptionnel » a expliqué l’ancien ailier anglais Ugo Monye sur la BBC, faisant le parallèle avec deux grands noms de la Premier League. « Dennis Bergkamp en serait jaloux ! C'est le Erling Haaland du rugby. Donnez-lui le ballon et il conclura l'action ».