Le «Erling Haaland du rugby» joue avec le XV de France (et ce n’est pas Antoine Dupont)

Axel Cornic

Après presque un an et une deuxième blessure au genou droit, Antoine Dupont a fait son grand retour avec le XV de France. Mais tout n’a pas été parfait, puisque si le demi de mêlée a montré de très belles choses lors des trois premières journées du Tournoi des 6 Nations, on a peut-être ses pires prestations sur les deux dernières. Heureusement, Fabien Galthié peut compter sur d’autres phénomènes...

Faut-il s’inquiéter ? Depuis ses débuts au Castres Olympique en 2014, Antoine Dupont nous a habitués à des prestations toujours plus incroyables les unes que les autres. On se demandait même jusqu’où il pouvait aller, mais il a finalement été stoppé en plein vol par une grave blessure au genou, en mars 2025. Pour le moment, il ne semble pourtant pas vraiment avoir récupéré.

«C'est de la triche» : Un joueur du XV de France choque tout le monde ! https://t.co/iV8mjOZwN2 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Incroyable, Dupont n’a pas été irréprochable C’est assez rare pour le souligner, Antoine Dupont a fait un mauvais match avec le XV de France. Face à l’Ecosse lors de l’avant-dernière journée du 6 Nations (50-40), on a en effet assisté à l’une de ses pires prestations sur la scène internationale. Et face à l’Angleterre ce n’était pas forcément mieux, même s’il termine sur un troisième Tournoi remporté dans sa carrière. Les spécialistes se sont rapidement intéressés à cette situation étonnante, calmant les inquiétudes et expliquant qu’il était tout à fait normal que la star française soit encore en phase de reprise après son retour à la compétition en novembre 2025.