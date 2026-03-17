Privé de jouer par Antoine Dupont, il se lâche dans la presse : «Je m'en fous !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le XV de France a finalement échoué dans sa quête de Grand Chelem mais a tout de même réussi à remporter le Tournoi des VI Nations pour la deuxième année de suite. Fabien Galthié s'est d'ailleurs appuyé sur plusieurs cadres, à commencer par son capitaine Antoine Dupont. Quitte à priver certains joueurs de temps de jeu.

Samedi soir, le XV de France s'est offert la victoire dans le Tournoi des VI Nations au terme d'un match incroyable conclu par une pénalité de Thomas Ramos à la dernière seconde. Fabien Galthié s'est appuyé sur plusieurs cadres dont Antoine Dupont, l'indéboulonnable capitaine. Cependant, malgré une baisse de régime en fin de Tournoi, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain est peu sorti, offrant un temps de jeu très limité à son remplaçant Baptiste Serin. Ce dernier s'est d'ailleurs confié sur la façon dont il avait vécu son rôle dans la compétition.

XV de France : Galthié lâché par Dupont et ses coéquipiers ? «Ce sont des conneries» https://t.co/Py6Mxf55v1 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Serin évoque la concurrence avec Dupont « Je pense que tout le monde préfère avoir Toto dans l’équipe plutôt qu’il ne soit pas là. À la fin, c’est l’équipe de France qui en profite. Nous, derrière, on travaille tous pour intégrer l’équipe, montrer qu’on a aussi des choses à apporter. Mes relations avec Antoine ? Très bonnes. Mais comme avec tous les mecs, en fait. Il y a une très bonne énergie. Ça s’en traîne très bien, personne ne rechigne au travail, et ça, c’est ultra- important. Au-delà des super joueurs, il y a sur tout des super mecs. C’est une aubaine pour un groupe », confie-t-il dans les colonnes du Figaro avant de poursuivre.