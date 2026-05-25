Passer de l’OM au PSG - «Je ne dois rien à personne» : La sortie choc de Benatia ne passe pas chez les consultants de RMC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Medhi Benatia a surpris en évoquant une possible collaboration avec Nasser Al-Khelaïfi au Paris SG après son passage comme dirigeant à l’Olympique de Marseille. Une sortie commentée dans l’After Foot par David Gluzman et Maxime Chanot, qui regrettent ces déclarations de l’ancien international marocain.

La récente sortie de Medhi Benatia dans le podcast The Bridge a fait couler beaucoup d’encre. Présent dans l’organigramme de l’OM depuis la fin de l’année 2023, d’abord comme conseiller sportif avant d'être nommé directeur du football début 2025, le Marocain a décidé de quitter le club et n’a pas écarté la possibilité de rejoindre un jour le PSG. « Si demain Nasser a besoin de moi (...), que ça doit être dans un rôle au PSG et qu'à ce moment-là, ça me plaît, mais je ne dois rien à personne, moi », a confié Benatia, qui entretient une « très bonne relation » avec le boss du PSG. Et d’ajouter : « Si t'attends à ce que je te dise non parce que je dois ça à untel et untel, non. Si demain je dois aller travailler, je n'irai jamais me poser la question : qu'est-ce que lui va penser, qu'est-ce que lui va dire. » Une sortie qui a fait parler dans l’After Foot.

« Il n'a pas besoin de dire ça » « Tout le paradoxe de Medhi Benatia c'est que depuis le début son narratif c'est de dire : "moi, j'ai connu de grandes institutions et je vais mettre en place les méthodes de ces grandes institutions à l'échelle de l'OM". Il finit quand même sa saison dans le podcast The Bridge où il dit qu'il doit rien à personne, alors que c'est quand même l'OM - alors qu'il était agent - qui lui donne un des postes les plus regardés et les plus convoités du football français, en disant que si Nasser Al-Khelaïfi l'appelle, il n'aurait aucun état d'âme à y aller (au PSG). Il n'a pas besoin de dire ça. Lui qui dit savoir ce qu'est une institution, est-qu'on imagine vraiment Andrea Berta dire que si Tottenham l'appelle, il aurait aucun problème à y aller ? », a confié David Gluzman.