Mercato : Le Real Madrid a un problème à 15M€ avec José Mourinho

Fortement pressenti pour prendre la succession d’Alvaro Arbeloa la saison prochaine, José Mourinho n’a pas encore fait son retour au Real Madrid pour autant. La Casa Blanca doit toujours lever sa clause libératoire, le technicien portugais étant sous contrat avec le Benfica Lisbonne, dont le montant serait passé à 15M€.
Afin de redresser le club après une saison blanche et des tensions au sein de son vestiaire, le Real Madrid a décidé de miser sur José Mourinho. 13 ans après son passage entre 2010 et 2013, le technicien portugais est attendu pour faire son retour dans la capitale espagnole la saison prochaine. Comme indiqué par plusieurs médias et notamment le journaliste Fabrizio Romano, un accord en ce sens a été trouvé la semaine dernière.
Le Real Madrid va devoir dépenser 15M€ pour recruter Mourinho
José Mourinho devrait s’engager pour trois ans avec le Real Madrid, mais son retour n’est pas entériné pour autant. Alors qu’il est lié au Benfica Lisbonne jusqu’en juin 2027, les Merengue doivent lever sa clause libératoire, ce qui pourrait retarder son arrivée. Initialement fixée à 7M€, AS indiquait dimanche qu’elle ne serait plus valable à partir du 26 mai. Ce que confirme Record, précisant en revanche qu’elle passera à 15M€.
Le bel adieu d’Arbeloa à Mbappé
Le Real Madrid serait donc contraint de payer le double de ce qui était prévu afin de boucler le retour de José Mourinho. Ce qui est sûr, c’est qu’Alvaro Arbeloa ne sera plus en place la saison prochaine. En réponse au message d’adieu de Kylian Mbappé, également adressé à Dani Carvajal, sur les réseaux sociaux, le technicien espagnol lui a d’ailleurs rendu un bel hommage : « Merci beaucoup, Kylian Mbappé. Je me vanterai toujours d’avoir entraîné un joueur de football aussi extraordinaire doté d’un talent sans pareil. Les temps difficiles ne durent pas éternellement, mais les gens forts, si. À tout ce qui nous attend. »