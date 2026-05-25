Mercato : Le Real Madrid a un problème à 15M€ avec José Mourinho

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Fortement pressenti pour prendre la succession d’Alvaro Arbeloa la saison prochaine, José Mourinho n’a pas encore fait son retour au Real Madrid pour autant. La Casa Blanca doit toujours lever sa clause libératoire, le technicien portugais étant sous contrat avec le Benfica Lisbonne, dont le montant serait passé à 15M€.

Afin de redresser le club après une saison blanche et des tensions au sein de son vestiaire, le Real Madrid a décidé de miser sur José Mourinho. 13 ans après son passage entre 2010 et 2013, le technicien portugais est attendu pour faire son retour dans la capitale espagnole la saison prochaine. Comme indiqué par plusieurs médias et notamment le journaliste Fabrizio Romano, un accord en ce sens a été trouvé la semaine dernière.

Le Real Madrid va devoir dépenser 15M€ pour recruter Mourinho José Mourinho devrait s’engager pour trois ans avec le Real Madrid, mais son retour n’est pas entériné pour autant. Alors qu’il est lié au Benfica Lisbonne jusqu’en juin 2027, les Merengue doivent lever sa clause libératoire, ce qui pourrait retarder son arrivée. Initialement fixée à 7M€, AS indiquait dimanche qu’elle ne serait plus valable à partir du 26 mai. Ce que confirme Record, précisant en revanche qu’elle passera à 15M€.