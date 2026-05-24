Real Madrid : Après les adieux, il lâche une réponse à Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le Real Madrid a remporté son dernier match de sa saison face à l’Athletic Bilbao (4-2). Une soirée marquée par plusieurs adieux côté madrilène, avec les départs de David Alaba, Dani Carvajal, et d’Alvaro Arbeloa. Alors que Kylian Mbappé a souhaité dire adieu à son entraîneur, ce dernier lui a répondu avec un très beau message.

Une fin de saison animée du côté du Real Madrid. Ce samedi soir, le club merengue a fait ses adieux à plusieurs personnalités importantes du club. Au niveau des joueurs, David Alaba et surtout Dani Carvajal ont disputé leur dernier match sous les couleurs madrilènes, eux qui quitteront le club à l’issue de leur contrat à la fin du mois de juin. Mais c’était également une dernière pour Alvaro Arbeloa. Arrivé sur le banc du Real Madrid en janvier en tant que successeur de Xabi Alonso, le jeune entraîneur madrilène ne sera pas conservé.

Mbappé salue Alvaro Arbeloa Dans la foulée de ce dernier match de la saison face à Bilbao, Kylian Mbappé a souhaité faire ses adieux à ces différentes figures du Real Madrid. Sur Instagram, le numéro 10 madrilène a publié un beau message d’adieu : « Une dernière victoire avec beaucoup d’émotion pour clôturer cette saison. Et une nouvelle fois merci pour tout et bonne chance dans votre nouvelle aventure David Alaba, Alvaro Arbeloa et Dani Carvajal », a ainsi écrit le Français, qui a reçu ce dimanche une très belle réponse de la part de son désormais ex-entraîneur.