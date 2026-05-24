José Mourinho au Real Madrid : Ce célèbre agent va sortir le chéquier pour boucler l'opération !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sauf énorme surprise, le Real Madrid devrait faire de José Mourinho son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Cependant, alors que les élections concernant le prochain président du club approchent à grands pas, le célèbre agent Jorge Mendes serait prêt à prendre les choses en main et payer lui-même la clause libératoire de l’entraîneur portugais.

Le Real Madrid devrait connaître un énorme changement cet été. Après avoir connu deux entraîneurs cette saison (Alvaro Arbeloa et Xabi Alonso), le club madrilène devrait nommer José Mourinho en tant que coach pour la saison prochaine. Déjà passé sur le banc du Real entre 2010 et 2013, le « Special One », actuellement au SL Benfica, devrait très rapidement être nommé. Néanmoins, alors qu’actuellement, les élections pour élire le prochain président du club madrilène sont en cours, l’opération pourrait prendre du temps.

Jorge Mendes prêt à déclencher la clause libératoire de Mourinho Et du temps, Jorge Mendes lui, ne souhaite pas en perdre. Le célèbre agent portugais a récemment renoué de bonnes relations avec le Real Madrid, ce qui a notamment donné lieu à cette piste menant à José Mourinho. A ce propos, AS indique ce dimanche qu’afin de concrétiser rapidement la venue du tacticien portugais à Madrid, Jorge Mendes serait disposé à payer de sa poche la clause libératoire de José Mourinho.