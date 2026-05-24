Kylian Mbappé critiqué au Real Madrid : «Je l'ai eu au téléphone», l'annonce rassurante de Deschamps pour la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une pétition des supporters du Real Madrid a été signée en masse pour que Kylian Mbappé quitte le club cet été seulement deux ans après l'avoir rejoint. Le capitaine de l'équipe de France a d'ailleurs été conspué par certains socios merengue au Santiago Bernabeu pour le dernier match de la saison samedi contre l'Athletic Bilbao (4-2). Un climat pesant autour de Mbappé qui ne l'inquiète ni lui ni Didier Deschamps.

Kylian Mbappé ne traverse pas la période la plus faste de sa riche carrière. Pour sa deuxième saison au Real Madrid, le Soulier d'or européen a encore terminé l'exercice sans remporter le moindre trophée collectif majeur avec le club aux 15 Ligues des champions. Et ce, malgré ses 42 buts toutes compétitions confondues avec la Casa Blanca. Samedi, le Santiago Bernabeu a même sifflé son numéro 10 lors de ses prises de balle malgré son but marqué pour la dernière journée de Liga contre l'Athletic Bilbao (4-2).

«C'est Kylian, un joueur hors norme et très impliqué dans le projet de l'équipe de France» De l'autre côté des Pyrénées, certains socios du Real Madrid réclament le départ de Kylian Mbappé qui est le principal problème du club merengue selon eux. Malgré les critiques, Didier Deschamps assure que son capitaine en équipe de France a une fois de plus répondu aux attentes à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). « Kylian, on en parle tous les jours en bien ou en mal. Il y en a beaucoup qui l'adorent. Il fait une saison en terme d'efficacité... C'est Kylian, un joueur hors norme et très impliqué dans le projet de l'équipe de France ».