Transfert au Real Madrid : Un proche de Kylian Mbappé le renvoie au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'histoire entre le PSG et Kylian Mbappé qui s'est étalée sur sept saisons s'est très mal terminée. Relegué dans le loft des indésirables à l'été 2023 en raison de son refus de prolonger son contrat, Mbappé a été réintégré puis a été de temps en temps mis de côté par Luis Enrique en fin de saison lorsqu'il avait pris sa décision de s'en aller. Un exercice tout sauf plein sous les ordres de l'entraîneur du PSG qui lui laisse un souvenir amer. De quoi permettre à son ami Noah Lunsi de militer pour des retrouvailles.

On ne prend pas les mêmes et on recommence pour Kylian Mbappé. Alvaro Arbeloa a annoncé vendredi en conférence de presse son départ du Real Madrid en cette fin de saison. Ce qui signifie que le numéro 10 de la Casa Blanca va témoigner de l'arrivée d'un troisième nouveau coach depuis sa signature à l'été 2024 où Carlo Ancelotti officiait comme patron du vestiaire merengue à l'époque. Xabi Alonso et Arbeloa lui ont succédé tour à tour. Et il semblerait que cette fois-ci, ce soit le moment choisi par le président Florentino Pérez afin de rapatrier José Mourinho qui fut le technicien du Real Madrid entre 2010 et 2013.

«Je n’ai pas pu bien profiter avec lui» Depuis son départ du PSG en 2024, le club parisien est toujours entraîné par le même coach : Luis Enrique qui était arrivé lors de son ultime année de contrat au Paris Saint-Germain. Lors d'un épisode de The Bridge avec Achraf Hakimi et Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé avait reconnu qu'il aurait aimé profiter plus longtemps de l'entraîneur espagnol. « C’est vraiment un bon coach, il dit ce qu’il pense. Moi malheureusement je l’ai eu ma dernière année (au PSG) et moi ma dernière année, c’était les montagnes russes donc je n’ai pas pu bien profiter avec lui. Le premier mois, j’étais dans le loft. J’avais l’épée de Damoclès au-dessus de moi, à tout moment on pouvait me couper la tête. On a eu une bonne relation, après j’ai pris la décision de partir donc les trois, quatre derniers mois, je ne jouais plus. Il ne me gardait que pour la Ligue des champions. Ma tête était à moitié ici et à moitié là-bas, donc techniquement je n’en ai pas profité. J’ai profité en tant qu’admirateur de foot. Mais je n’ai pas bien pu profiter dans ma situation. C’est un coach qui connaît le ballon ».