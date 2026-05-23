Mercato - Real Madrid : José Mourinho va récupérer un joueur annoncé... au FC Barcelone ?

Axel Cornic

Après une deuxième saison blanche, le président Florentino Pérez a décidé de tout changer au Real Madrid, avec un nouvel entraineur qui devrait débarquer. Et pas n’importe qui, puisqu’il s’agirait tout simplement de José Mourinho, qui est déjà passé sur le banc madrilène au début des années 2010.

C’est le gros dossier de cette fin de saison. Sans titres majeurs depuis deux ans, le Real Madrid s’apprête à retrouver José Mourinho, dont le départ de Benfica serait d’ores et déjà réglé. La presse espagnole assure en effet que les Madrilènes auraient levé la clause de départ de 3M€ présente dans le contrat du Portugais, dont la signature devrait être officialisée au cours des prochains jours.

Arbeloa laisse sa place à Mourinho Le Real Madrid va donc accueillir un nouvel entraineur, un an après Xabi Alonso et seulement quelques mois après l’arrivée d’Alvaro Arbeloa. Ce dernier a d’ailleurs confirmé son départ tout récemment, sans toutefois jamais parler de Mourinho. « J'espère que ce ne sera qu'un au revoir. Le Real est ma maison depuis vingt ans, à différentes fonctions » a expliqué le coach madrilène, avant le dernier match de la saison contre l’Athletic Bilbao. « Ce sera mon dernier match cette saison sur le banc, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie, car on ne sait jamais. Mais je vais essayer d'en profiter, en espérant le gagner ».