Transfert à 50M€ : Le PSG veut le meilleur gardien d'Italie pour remplacer Safonov !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG pourrait se lancer dans un chantier concernant ses gardiens de but. Et pour cause, Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire tandis que Matvey Safonov n'a pas encore reçu la garantie de conserver sa place en vue de la saison prochaine.

Cet été, le mercato du PSG devrait être animé, mais il ne débutera pas tout de suite. « Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines », assurait récemment Luis Campos, promettant que rien de concret ne serait lancé avant la finale de la Ligue des champions dans une semaine. Néanmoins, cela n'empêche pas le PSG d'avoir déjà quelques idées.

Mile Svilar dans le viseur du PSG ? Et il faudra notamment surveiller le poste de gardien de but où Lucas Chevalier a été relégué sur le banc tandis que Matvey Safonov, bien que performant, n'a pas encore reçu la garantie qu'il conserverait son poste. Et selon les informations de TMW, le PSG prospecterait sur le marché pour dénicher un gardien de but, et regarderait notamment du côté de l'AS Roma où évolue celui qui a été élu meilleur portier de Serie A cette saison : Mile Svilar. L'international serbe (1 sélection, 26 ans) a pris une nouvelle dimension cette saison, au point que le montant de son transfert est estimé à 50M€.