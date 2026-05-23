Christophe Dugarry tacle Cristiano Ronaldo sur RMC !

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire contre Damac ce jeudi, Al Nassr a décroché le titre en Saudi Pro League. Lors du sacre de son équipe en championnat d'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a fini en larmes. Sur les ondes de RMC Sport, Christophe Dugarry - champion du monde 98 avec l'équipe de France - s'en est pris à CR7.

Pour le compte de la 34ème et dernière journée de Saudi Pro League, Al Nassr a accueilli Damac au Alawwal Park de Riyad ce jeudi. Et la bande à Cristiano Ronaldo s'est imposée 4-1. Sadio Mané, Kingsley Coman et la star portugaise - auteure d'un doublé - ayant marqué. Grâce à cette victoire, Al Nassr est champion d'Arabie Saoudite.

«Je ne crois pas à ça» Privé de trophée pendant plusieurs saisons, Cristiano Ronaldo a enfin remporté son premier titre avec Al Nassr. Ce qui l'a particulièrement ému. En effet, CR7 a versé quelques larmes. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Christophe Dugarry, champion du mond 98 avec l'équipe de France.