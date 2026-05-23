Christophe Dugarry tacle Cristiano Ronaldo sur RMC !

Grâce à sa victoire contre Damac ce jeudi, Al Nassr a décroché le titre en Saudi Pro League. Lors du sacre de son équipe en championnat d'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a fini en larmes. Sur les ondes de RMC Sport, Christophe Dugarry - champion du monde 98 avec l'équipe de France - s'en est pris à CR7.
Pour le compte de la 34ème et dernière journée de Saudi Pro League, Al Nassr a accueilli Damac au Alawwal Park de Riyad ce jeudi. Et la bande à Cristiano Ronaldo s'est imposée 4-1. Sadio Mané, Kingsley Coman et la star portugaise - auteure d'un doublé - ayant marqué. Grâce à cette victoire, Al Nassr est champion d'Arabie Saoudite.
«Je ne crois pas à ça»
Privé de trophée pendant plusieurs saisons, Cristiano Ronaldo a enfin remporté son premier titre avec Al Nassr. Ce qui l'a particulièrement ému. En effet, CR7 a versé quelques larmes. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Christophe Dugarry, champion du mond 98 avec l'équipe de France.
«J’ai du mal à trouver ces pleurs-là d’une immense sincérité»
« Ce n’est pas son émotion qui me dérange. C’est un exemple pour tous les enfants du monde. Mais je ne crois pas à ces pleurs-là si c'est parce qu’il est champion d’Arabie saoudite. Quand t’as gagné tout ce qu’il a gagné, pleurer parce que t’es champion d’Arabie saoudite, il y a quelque chose que je n’arrive pas à cerner. (….) Quand on me présente ces pleurs parce qu’il est champion d’Arabie saoudite, je ne crois pas à ça. (…) Il sait très bien que ses larmes vont être reprises et que ça va avoir une résonance plus importante aux oreilles des Saoudiens qui le paient. J’ai du mal à trouver ces pleurs-là d’une immense sincérité », a pesté Christophe Dugarry sur les ondes de RMC Sport. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo lui répondra.