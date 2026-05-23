Samir Nasri balance sur un grand nom du foot français : «Un gâchis»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Issu de la fameuse génération 87 qui était un cru particulièrement prometteur pour le football français, Samir Nasri a donc grandi au cours de sa carrière avec Jérémy Ménez, Karim Benzema ou encore Hatem Ben Arfa. Et le consultant de Canal + se montre particulièrement critique avec ce dernier, notamment lorsqu'il est comparé à Lionel Messi...

Hatem Ben Arfa est-il passé à côté d'une immense carrière de footballeur ? Pur produit issu de la formation de l'b, l'ancien attaquant avait été repéré dès son enfance comme un talent précoce et particulièrement prometteur. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu pour Ben Arfa, qui a connu au total dix clubs différents au cours de sa carrière professionnelle, sans jamais parvenir à se hisser au plus haut niveau. Samir Nasri, qui l'a côtoyé dans les catégories de jeunes en équipes de France, refuse d'ailleurs d'entendre les comparaisons entre Hatem Ben Arfa et Lionel Messi.

Nasri refuse de comparer Ben Arfa et Messi « Si Ben Arfa était le meilleur joueur ? Non, non, non. Hatem, c’est un vrai talent, c’est un gâchis au vu de son talent, il aurait pu faire mieux. Mais ce n’est pas le meilleur avec qui j’ai joué. Moi je trouve que ceux qui disent ça, ils exagèrent. J’ai joué Messi. Non, non, non, je te le dis : non (il n’est pas plus fort que Messi). Hatem, je l’ai vu tous les jours, je l’ai connu à 15 ans, on s’entraînait, on était en équipe de France ensemble », lâche Samir Nasri dans le podcast RESPECT, estimant donc qu'Hatem Ben Arfa avait gâché sa carrière mais que, malgré tout, il n'était pas au même niveau que Messi.