Mercato - Fin du feuilleton : Le PSG tient son buteur pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Positionné en tant que faux numéro 9 par Luis Enrique depuis la saison dernière, Ousmane Dembélé s'épanouit plus que jamais dans ce nouveau rôle. En attendant de savoir s'il prolongera son contrat avec le club de la capitale, l'attaquant français a affirmé qu'il porterait toujours le maillot du PSG la saison prochaine, ce qui exclut donc toute possibilité de départ cet été.

En discussion depuis maintenant plusieurs mois avec la direction du PSG au sujet de la prolongation de son contrat, Ousmane Dembélé (29 ans) n'a pas encore fixé son avenir à long terme avec le club de la capitale. Le Ballon d'Or 2025, engagé jusqu'en 2028 au Parc des Princes, a fait le point sur sa situation personnelle jeudi soir sur RMC, et Dembélé assure qu'il continuera l'aventure avec le PSG la saison prochaine.

Dembélé annonce qu'il reste au PSG « Ah oui, déjà j'ai encore deux ans de contrat devant moi, jusqu'en 2028. Et puis ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde que ce soit le staff, les joueurs, le président... On va voir si le PSG me propose un contrat (rires). Mais non, bien évidemment, je suis heureux au club et j'espère que ça continuera longtemps. La saison prochaine? 100%, j'ai deux ans de contrat », a indiqué Ousmane Dembélé. En clair, malgré tout le feuilleton autour de sa prolongation de contrat au PSG, Dembélé ne bougera pas cet été et sera donc toujours le buteur de Luis Enrique l'an prochain.