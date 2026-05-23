Mercato - Fin du feuilleton : Le PSG tient son buteur pour la saison prochaine !

Positionné en tant que faux numéro 9 par Luis Enrique depuis la saison dernière, Ousmane Dembélé s'épanouit plus que jamais dans ce nouveau rôle. En attendant de savoir s'il prolongera son contrat avec le club de la capitale, l'attaquant français a affirmé qu'il porterait toujours le maillot du PSG la saison prochaine, ce qui exclut donc toute possibilité de départ cet été.
En discussion depuis maintenant plusieurs mois avec la direction du PSG au sujet de la prolongation de son contrat, Ousmane Dembélé (29 ans) n'a pas encore fixé son avenir à long terme avec le club de la capitale. Le Ballon d'Or 2025, engagé jusqu'en 2028 au Parc des Princes, a fait le point sur sa situation personnelle jeudi soir sur RMC, et Dembélé assure qu'il continuera l'aventure avec le PSG la saison prochaine.
Dembélé annonce qu'il reste au PSG
« Ah oui, déjà j'ai encore deux ans de contrat devant moi, jusqu'en 2028. Et puis ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde que ce soit le staff, les joueurs, le président... On va voir si le PSG me propose un contrat (rires). Mais non, bien évidemment, je suis heureux au club et j'espère que ça continuera longtemps. La saison prochaine? 100%, j'ai deux ans de contrat », a indiqué Ousmane Dembélé. En clair, malgré tout le feuilleton autour de sa prolongation de contrat au PSG, Dembélé ne bougera pas cet été et sera donc toujours le buteur de Luis Enrique l'an prochain.
« Aucun doute sur la sincérité de Dembélé »
Daniel Riolo a d'ailleurs rebondi à cette annonce d'Ousmane Dembélé dans la foulée au micro de l'After Foot, sur RMC : « Il n'y a aucun doute sur la sincérité de Dembélé concernant l'annonce sur son avenir. Il n'y a aucune raison qu'il vienne pour te raconter des histoires. Il est dans le prime de sa carrière. Tout va bien pour lui, il y a une Coupe du monde où il espère briller avec les Bleus. Avec le PSG, il cartonne, il est Ballon d'or. Il ne va pas venir devant Jérôme Rothen pour te raconter n'importe quoi et dans deux mois te dire 'je n'ai pas réussi à me mettre d'accord'. Il y en a d'autres qui ont fait des erreurs en communication dans le foot. Je veux croire que le moment qu'il traverse depuis qu'il est au PSG ne va pas le pousser à rejoindre la cohorte des mauvais communicants du football pour dans un mois venir te dire : 'on s'est pas mis d'accord sur le salaire, j'ai une proposition. Je me barre'. Il est aimé de tous les supporters, il perdrait sa cote de sympathie qu'il a gagné au PSG, il se salierait un petit peu. Je ne peux pas croire à ça une seconde », estime Riolo.