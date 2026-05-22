Affaire Hamraoui-Diallo : Daniel Riolo condamné pour «diffamation publique»

Alexis Brunet

Il y a quelques années, l’affaire Hamraoui-Diallo avait occupé le devant de l’actualité sportive. La seconde avait été accusée d’avoir orchestré un guet-apens pour agresser la première, en tout cas c’est ce que soutenait Daniel Riolo. Finalement, le chroniqueur de l’After Foot a été condamné en appel ce vendredi 22 mai pour diffamation publique envers Aminata Diallo.

C’est une affaire qui avait fait grand bruit. En novembre 2021, Kheira Hamraoui tombait dans un guet-apens alors qu’elle était raccompagnée par sa coéquipière Aminata Diallo après l’entraînement de la section féminine du PSG. Deux hommes cagoulés avaient alors extrait du véhicule l’ancienne Parisienne et l’avaient frappée aux jambes avec des barres de fer, ce qui l’avait éloignée des terrains pendant un moment.

Daniel Riolo condamné pour diffamation publique L’affaire avait pris de folles proportions dans les médias et cela avait fait l’objet de nombreux débats dans l’After Foot. À cette occasion, Daniel Riolo avait soutenu que c’est Aminata Diallo qui était à l’origine de l’agression de Kheira Hamraoui. Des propos qui ont conduit le chroniqueur de RMC au tribunal et ce dernier vient d’ailleurs d’être condamné en appel par la cour d’appel de Paris pour diffamation publique envers Aminata Diallo. Il devra verser 6 000€ en dommages et intérêts et frais d’avocats à l’ancienne joueuse du PSG et il a également été condamné à une amende de 500€ avec sursis.