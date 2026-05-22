Accusations de viol : Kylian Mbappé intervient devant la justice avec un geste fort !

Axel Cornic

Accusé de viol pour des faits remontant à février 2023, Achraf Hakimi fait toujours face à la justice et ce vendredi 22 mai, il a décidé de contester la décision du renvoi de son procès, demandant un non-lieu. Dans cette démarche il peut d’ailleurs compter sur le soutien de son ancien coéquipier Kylian Mbappé, avec un nouveau document qui semble avoir fuité.

C’est un nouvel épisode d’un feuilleton interminable, qui s’est déroulé ce vendredi. Toujours accusé de viol par une jeune-femme de 24 ans pour des faits remontant à il y a plus de trois ans, Achraf Hakimi a fait appel pour demander un non-lieu. Pour le moment aucune réponse concrète n’a fuité, à l’inverse d’un document assez important... signé de la main d’un certain Kylian Mbappé.

« Kylian Mbappé précise que Achraf Hakimi lui a déclaré qu’ils s’étaient fait des caresses sur les parties intimes » RMC Sport a pu avoir accès à ce document, où l’ancienne star du PSG a livré sa version des faits. « Kylian Mbappé précise que Achraf Hakimi lui a déclaré qu’ils s’étaient fait des caresses sur les parties intimes, ce qui parait être distinct des baisers et d’une main dans le dos, sous le vêtement, rapportés par le mis en examen » a écrit la juge d’instruction, qui explique toutefois que la version livrée par celui qui évolue désormais au Real Madrid contredisent quelque peu celle donnée par son ancien coéquipier Achraf Hakimi.