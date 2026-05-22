«Vous allez être choqués» : Pierre Gasly annonce un possible drame en Formule 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent à Montréal en marge du Grand Prix du Canada qui a lieu ce week-end, Pierre Gasly s'est prononcé sur les risques de pluie qui menacent la course dimanche. Et alors que le pilote français a pu tester les nouvelles monoplaces dans ces conditions, il prévient clairement que cela risque d'être un choc. Même pour les autres pilotes.

Depuis le début de la saison, la nouvelle réglementation est vivement critiquée en Formule 1. Plusieurs pilotes se plaignent de ne plus avoir le contrôle total sur leurs monoplaces avec le passage à un moteur hybride. Et encore, pour le moment, aucun Grand Prix ne s'est déroulé sous la pluie, ce qui pourrait toutefois se produire dimanche au Canada où les conditions pour la course sont incertaines. Et Pierre Gasly, qui a testé ces nouvelles monoplaces lors d'un récent test privé avec les pneus pluie Pirelli à Magny-Cours, prédit le pire.

Gasly craint le pire avec ces monoplaces sous la pluie « Vous allez être choqués. Je suis content d’avoir fait ces deux jours. Ça va être intéressant pour vous, les gars », confie-t-il en conférence de presse en se tournant vers George Russell et Arvid Lindblad présents à ses côtés devant les médias. « J’ai eu Silverstone le 21 janvier, et c’était mémorable, je pense que ça restera gravé en moi pour toujours. Magny-Cours, c’était aussi quelque chose », ajoute Pierre Gasly avant d'évoquer plus détails la dynamique positive d'Alpine.