«C’est ce que je veux pour pouvoir continuer en Formule 1» : Max Verstappen fait une grande annonce sur son avenir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a exprimé à plusieurs reprises dernièrement ses inquiétudes concernant la direction que prend la Formule 1, Max Verstappen semble plutôt convaincu par les changements prévus concernant la réglementation moteur en 2027. Une direction qu’il juge très positive et qu’il espérait afin de continuer sa carrière en F1.

La Formule 1 devrait apporter quelques ajustements à sa réglementation moteur à partir de 2027, notamment en ce qui concerne la répartition entre puissance électrique et thermique. Si elle est actuellement presque de 50-50, elle pourrait passer à 60-40 en faveur du moteur à combustion la saison prochaine, et cela plaît à Max Verstappen.

« C'était le minimum que j'espérais et je suis très heureux » « Ça va clairement dans une direction très positive. Je pense que c'était le minimum que j'espérais et je suis très heureux qu'ils veuillent faire ça. Je pense vraiment que la F1 en a besoin », a déclaré le pilote Red Bull, dans des propos relayés par Motorsport.com. Relancé sur ces modifications et si elles pourraient avoir un impact sur son avenir en Formule 1, Max Verstappen a répondu : « Oui, absolument. Je veux simplement un bon produit en Formule 1 et ça va clairement améliorer le produit. Comme je l'ai déjà dit, cela rendra le produit meilleur. Donc cela signifie que je serai plus heureux et c'est ce que je veux pour pouvoir continuer en Formule 1. Oui ou non ? Peu importe. Je suis heureux là où je suis. Je vois vraiment l'équipe progresser et c'est aussi très enthousiasmant à voir. Et de mon côté, j'ai toujours voulu continuer de toute façon, mais j'ai toujours voulu voir du changement. »