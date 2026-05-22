Barcola va peut-être quitter le PSG : Voilà les deux destinations possibles !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bradley Barcola doit se contenter d'un rôle de joker de luxe au sein de l'attaque du PSG cette saison, et cette situation pourrait provoquer son transferts lors du prochain mercato estival. Un journaliste a fait le point sur la situation de l'international français, qui n'aurait que deux points de chute possibles s'il quitte le PSG cet été : l'Angleterre et le Bayern Munich.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola (23 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait au terme de cette saison. L'attaquant de l'équipe de France se retrouve barré par l'indéboulonnable trio Dembélé-Kvaratskhelia-Doué dans les grands matchs de Ligue des Champions et n'apparait pas comme une option prioritaire aux yeux de Luis Enrique. Une situation qui pourrait donc l'inciter à quitter le PSG durant le mercato estival...

Liverpool à fond sur Barcola Comme le10Sport.com vous l'a récemment révélé en exclusivité, Liverpool fait le forcing en coulisses, et ce depuis plusieurs mois, afin de déloger Barcola du PSG. Le club anglais se mointre plus que jamais pressant à l’idée de le recruter, et de son côté, l'ancien crack de l'OL serait intéressé par le projet proposé par les Reds. Liverpool et la Premier League pourraient donc être une option pour Bradley Barcola, mais pas que...