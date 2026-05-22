Transfert de Julian Alvarez : Le PSG vend la mèche sur les réseaux sociaux ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival s'annonce agité du côté du PSG, et notamment dans le secteur offensif où Julian Alvarez, le buteur argentin de l'Atlético de Madrid, apparait comme une piste chaude. Luis Campos a d'ailleurs pris la parole à ce sujet sur les réseaux sociaux jeudi, et le directeur sportif du PSG a peut-être vendu la mèche au sujet d'Alvarez...

À quoi faut-il s'attendre pour le recrutement estival du PSG, qui peine encore et toujours à boucler les prolongations de contrat d'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en attaque ? Ces dernières semaines, un nom a été évoqué avec insistance et ferait office de priorité pour le PSG en vue du mercato : Julian Alvarez (26 ans), le buteur argentin de l'Atlético de Madrid. Un supporter parisien a d'ailleurs interpellé Luis Campos à ce sujet jeudi sur le réseau social X : « Appelle Alvarez pour conclure le dossier ». Et le directeur sportif du PSG a pris le temps de lui répondre...

« Ceux qui sont prêts à tout donner viendront à Paris » Dans son message, Luis Campos laisse clairement entendre qu'il est prêt à recruter Alvarez au PSG cet été : « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite », a indiqué le dirigeant portugais du PSG, qui a donc peut-être vendu la mèche au sujet de Julian Alvarez.