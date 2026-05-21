«Beaucoup de gens veulent m’envoyer à la retraite…» : La déclaration forte de Lewis Hamilton sur son avenir en Formule 1

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si certains ont des doutes sur son avenir, Lewis Hamilton a bien l’intention d’être encore là pendant un petit moment. Interrogé sur son futur ce jeudi en conférence de presse, le Britannique âgé de 41 ans a assuré qu’il serait toujours un pilote Ferrari en 2027 et qu’il se projetait sur plusieurs années en Formule 1.

Lewis Hamilton n’a pas l’intention d’aller où que ce soit. Après une première saison très difficile chez Ferrari, le septuple champion du monde a décroché son premier podium lors du Grand Prix de Chine 2026 avec la Scuderia, qu’il a rejoint en 2025. Interrogé sur son avenir ce jeudi en conférence de presse et s’il sera toujours là en 2027, le Britannique a été clair.

« Je veux être ici encore un moment » « Je suis encore sous contrat, donc tout est 100% clair pour moi. Je suis toujours concentré, je suis toujours motivé, j’aime toujours ce que je fais de tout mon cœur. Je vais être ici un moment donc habituez-vous. Beaucoup de gens veulent m’envoyer à la retraite… Je n’y pense même pas. Je pense à la suite, je fais des plans sur les cinq prochaines années et je veux être ici encore un moment », a assuré Lewis Hamilton.

« Il y a beaucoup de choses à retenir des premiers Grands Prix » Cinquième au classement des pilotes et après un Grand Prix de Miami où il a eu du mal à se mettre en évidence, il espère rebondir ce week-end au Canada. « J'espère un meilleur week-end. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir des premiers Grands Prix, et en particulier du dernier. Il y a eu énormément de travail, et j'en suis vraiment reconnaissant », a déclaré Lewis Hamilton. « Toute l'équipe à l'usine travaille incroyablement dur pour analyser là où nous avons été bons et là où nous avons été moins bons. Nous avons ajusté des processus et notre approche. Donc j'espère qu'on sera capables d'extraire davantage de la voiture, parce que je pense toujours que nous essayons d'exploiter au maximum le package que nous avons. »