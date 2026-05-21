Nouvel entraîneur à l'OM : Walid Acherchour a des doutes sur Bruno Genesio et propose une surprise pour remplacer Habib Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la piste menant à Bruno Genesio semble être la plus chaude actuellement, Walid Acherchour estime que ce n’est pas forcément l’entraîneur qu’il faut à l’OM. Le consultant de RMC a alors proposé un autre nom à Grégory Lorenzi, qui devrait succéder à Medhi Benatia en tant que directeur sportif, Gabriel Heinze, adjoint de Mikel Arteta à Arsenal.

À la recherche d’un remplaçant à Habib Beye qui ne devrait pas être conservé, l’OM semble avoir une préférence pour un entraîneur français. En ce sens, le nom de Christophe Galtier, qui serait sur le point de quitter le Neom FC, a été évoqué, mais surtout celui de Bruno Genesio. En fin de contrat au LOSC, il n’est pas insensible à l’intérêt de Marseille et devrait bientôt trancher sur la question de son avenir.

«Pourquoi ne pas aller chercher un Gabriel Heinze ?» Une option pas très séduisante aux yeux de Walid Acherchour, qui a du mal à comprendre cette volonté de l’OM de recruter à tout prix un entraîneur français. « Pourquoi ne pas aller chercher un Gabriel Heinze, qui est adjoint d’Arteta ? », a-t-il proposé dans Génération After sur RMC. « La problématique ce n’est pas la connaissance de la Ligue 1, c’est comment l’OM calme médiatiquement ou dans la communication quand il y a les vents contraires. C’est ça la réalité. Arrêter d’être dans l’instabilité constante sur les mercatos en essayant d’avoir un bon mix entre s’inscrire dans la durée sur certains joueurs et d’apporter une plus-value sur les joueurs. »