Mercato : Mason Greenwood attend la décision de l'OM pour son transfert ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a laissé entendre en marge de la cérémonie de remise des Trophées UNFP qu’il se verrait bien rester à l’OM. Le club est en revanche dans l’obligation de vendre cet été et l’ailier âgé de 24 ans pourrait être concerné, lui qui attend de connaître la position du prochain directeur sportif et entraîneur.

Dans une situation financière délicate, l’OM va devoir vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin, comme expliqué par Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC. Un effort de Frank McCourt sera également nécessaire pour combler les 100M€ de pertes qui se profilent à l’issue de l’exercice 2025-2026 et donc la vente de plusieurs joueurs afin d'échapper à des sanctions de la part de la DNCG.

« La masse salariale est un enjeu important » « Ceux qui sont très probablement sur le départ : Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, quand même vice-capitaine et capitaine de l’OM. Ce sont des gros salaires et eux ont le sentiment d’avoir fait l’année de trop, leur dernière année, à l’OM, donc ils sont sur le départ », a indiqué Florent Germain. « Il y a des énormes salaires, la masse salariale est un enjeu important. Elle était il y a un an de 153M€, elle est à peu près du même calibre cette saison. Aubameyang, 350 000€ brut par mois. Kondogbia, qui joue très peu, blessé, 450 000€ brut par mois. On est sur des joueurs qui sont à un an de la fin de leur contrat. C’est la priorité des dirigeants de trouver une solution pour que l’OM n’ait plus à supporter ces gros salaires-là. »

« Greenwood attend de voir le discours du futur directeur sportif et de l’entraîneur » « Il y a des joueurs qui sportivement ont une carte à jouer à l’OM, Weah, Medina, Timber, Paixao, Gouiri, mais le credo c’est de dire : s’il y a une offre qui tient la route, Marseille sera obligé d’écouter. Parce que même si sportivement ils répondent présent, l’OM ne peut pas faire l’impasse sur une éventuelle offre », a ajouté Florent Germain, avant d’évoquer le cas Mason Greenwood. « Ce sera le cas évidemment de Mason Greenwood. Lui aimerait rester à Marseille dans l’absolu, en tout cas, il l’a confié. Il attend de voir le discours du futur directeur sportif et de l’entraîneur. Marseille en veut minimum 60 à 70M€ parce qu’il y a 40% du joueur qui appartient à Manchester United. Mais il y a un paramètre important, c’est qu’on nous glisse que sur les gros joueurs comme lui, ça pourrait se dénouer après la Coupe du monde. Donc ce ne sera pas avant fin juin, là où Marseille a absolument besoin de vendre. »