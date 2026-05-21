«Messi, Neymar... C’était chaud !» : Des années plus tard, Kimpembe raconte ce grand souvenir au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti du Paris Saint-Germain l’année dernière, Presnel Kimpembe a vécu de grands moments au sein de son club formateur. Le 8e de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone en 2017 fut l’un des premiers, permettant au défenseur de se révéler aux yeux de l’Europe.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est rapidement devenu l’un des chouchous des spectateurs du Parc des Princes. La carrière du titi a basculé un soir de février 2017, à 21 ans, lorsque l’entraîneur de l’époque, Unai Emery, décida de l’aligner d’entrée face au FC Barcelone en 8es de finale aller de la Ligue des champions. Kimpembe s’était alors montré impérial dans cette victoire marquante du PSG (4-0), trois semaines avant le match retour cauchemardesque (1-6), un souvenir marquant pour lui.

« Au début, je ne savais pas que j’allais jouer » « Au début, je ne savais pas que j’allais jouer, a révélé Presnel Kimpembe, interrogé par Le Parisien. Je pensais que le coach (Unai Emery) allait mettre Serge Aurier dans l’axe avec Marqui. Mais je m’étais dit : bon, si Serge a un problème, peut-être que ça sera moi. Donc je commence à rêver du match. Et à force d’y penser toute la journée, la nuit on en rêve. Mais dans mon rêve le match n’était pas aussi bien que la réalité (rires). La veille, le soir, le team manager toque à la porte de chambre et me dit : le coach veut te voir. Je me dis : bon, s’il veut me voir, c’est que ça va être une bonne nouvelle. J’arrive dans sa chambre, je toque, il me dit : Rentre, assieds-toi. Comment tu te sens ? Bien. Tu veux jouer ? Oui. Eh bien demain tu vas jouer. Je n’ai pas montré d’expression. Je suis parti dans ma chambre et là, je me suis fait tous les films du monde. Je ne voulais pas le dire à ma famille, je ne voulais pas qu’ils expriment trop leur joie et que ça me mette la pression. Je voulais qu’ils aient la surprise. »