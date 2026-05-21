Un journaliste de RMC sème le doute au PSG : «Je suis un peu inquiet pour Ousmane Dembélé»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, à l'occasion de la dernière journée de championnat contre le Paris FC, Ousmane Dembélé a été remplacé en première période après avoir ressenti une gêne au mollet. Et alors que le numéro 10 du PSG s'est montré rassurant, Florent Gautreau, journaliste de RMC, continue d'avoir un petit doute.

C'est évidemment une image qui a suscité une vive inquiétude. Dimanche, contre le Paris FC, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure après avoir ressenti une douleur au mollet. Remplacé par précaution à deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le numéro 10 du PSG semble déjà aller mieux comme il l'a affirmé mercredi au micro de M6 : « Ça va beaucoup mieux que dimanche. J'ai eu une petite alerte, mais il n'y a rien d'inquiétant m'a dit le docteur. C'est le mollet. J'ai eu une petite tension au mollet et j'ai préféré ne pas prendre de risque. Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas ».

Florent Gautreau, pas totalement rassuré par Dembélé Des propos qui n'ont toutefois pas suffi à rassurement Florent Gautreau qui s'inquiète de savoir si Ousmane Dembélé sera de retour à 100% pour la finale. « Dembélé ? Je suis un peu plus inquiet. Je ne dis pas qu’il ne sera pas là, il sera sans doute là. Mais comme la sortie existe et qu’il est allé direct au vestiaire... Et quand tu lui demandes s’il est à 100%, il ne dit pas qu'il sera à 100%. Il te dit "j'espère que je serai là le 30". Je pense qu'il sera là, et je ne dis pas qu'il y a zéro problème », assure le journaliste de RMC au micro de l'After Foot avant de poursuivre.