PSG - «Ca va le faire» : Ousmane Dembélé annonce une bonne nouvelle avant la finale de la Ligue des champions !

Alexis Brunet

Lors du dernier match de la saison face au Paris FC, Ousmane Dembélé est malheureusement sorti sur blessure dès la 27ème minute. Forcément, cela a fait peur aux supporters du PSG alors que le club de la capitale doit affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain. Mais selon l’attaquant, il sera remis sur pied pour défier les Gunners.

Pour la deuxième année de suite, le PSG disputera une finale de Ligue des champions. Après avoir écrasé l’Inter Milan la saison dernière, le club de la capitale va cette fois défier Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Pour cette rencontre, Luis Enrique espère pouvoir compter sur l’ensemble de son groupe, notamment Ousmane Dembélé.

Dembélé rassure sur son état de santé Le 17 mai dernier, lors de la dernière journée de Ligue 1 face au Paris FC, Ousmane Dembélé avait malheureusement quitté la pelouse sur blessure dès la 27ème minute. Un fait de jeu qui a inquiété les supporters du PSG alors qu’arrive à grands pas la finale de la Ligue des champions, mais au micro de Rothen s’enflamme, l’attaquant s’est montré plutôt rassurant sur son état de santé. « Ça va très bien. J’ai eu une petite alerte face au Paris FC mais ça va et ça va le faire pour la finale. Être à 100 % pour la finale ? Oui, oui, je pense, oui ça va le faire. Je n’ai pas de doute sur ça, j’espère être sur le terrain le 30 mai. J’ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ce soit ici au PSG ou même avant, surtout avec les grandes échéances qui arrivent, surtout cette finale, j’ai préféré m’arrêter et surtout ne pas prendre de risque. »