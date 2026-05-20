Transfert à 50M€ : Le RC Lens prépare un gros coup pour son mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme tous les clubs français, à l’exception du Paris SG, le RC Lens va chercher à renflouer les caisses durant le mercato estival, et ce malgré la qualification pour la Ligue des champions. Mamadou Sangare pourrait notamment plier bagage, le milieu malien disposant d’une belle cote auprès des clubs anglais.

Dauphin du PSG en Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France (face à Nice ce vendredi soir), le RC Lens a réalisé une grande saison et participera à la prochaine Ligue des champions. Mamadou Sangare aura-t-il l’occasion d’y participer ? Arrivé chez les Sang et Or l’été dernier, le milieu malien s'est illustré et suscite des convoitises à l’approche du mercato estival.

Mamadou Sangare a la cote sur le mercato D’après les informations divulguées par Foot Mercato, Mamadou Sangare est dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League. Ce qui pourrait alors permettre au RC Lens de renflouer ses caisses, espérant récupérer 50 millions d’euros pour un joueur acheté 5 millions d’euros + 3M€ de bonus. Il pourrait alors s’agir de la plus grosse vente de son histoire, un record détenu actuellement par Loïs Openda, parti à Leipzig pour 40 millions d’euros.