Transferts : Avant Louis Bielle-Biarrey, l’UBB boucle une autre signature !

Depuis quelques semaines maintenant, l’UBB négocie avec Louis Bielle-Biarrey pour une éventuelle prolongation. Mais le dossier de l’ailier de 22 ans n’est pas le seul que le club bordelais a à gérer. Les dirigeants girondins auraient d’ailleurs scellé la signature de Toma Taufa en attendant de trouver une issue favorable avec le prodige du XV de France.
Alors que la saison n’est pas encore terminée, l’UBB travaille déjà sur certains dossiers en vue de l’été. Le club bordelais aimerait notamment étendre l’engagement de Louis Bielle-Biarrey, qui sera libre de négocier avec qui il souhaite à partir du 1er juillet puisque son contrat expire en juin 2027. Les dirigeants girondins auraient donc entamé les discussions avec l’ailier de 22 ans. Mais en parallèle, les Unionistes auraient scellé une autre signature.
Toma Taufa prolonge à l'UBB !
D’après les informations de Sud Ouest, Toma Taufa aurait prolongé avec l’UBB d’une année supplémentaire. Alors qu’il était en fin de contrat, le pilier tongien serait désormais engagé jusqu’en juin 2027. Arrivé en qualité de joker médical en 2024, le joueur de 31 ans a plusieurs fois rendu service aux hommes de Yannick Bru. L’UBB ne devrait donc pas manquer de piliers droits en l’absence de Ben Tameifuna en début de saison prochaine, en raison de la tournée d’été avec les Tonga.
Les négociations sont toujours en cours avec Louis Bielle-Biarrey
L’UBB a donc un souci en moins à gérer et peut donc poursuivre les négociations avec Louis Bielle-Biarrey l’esprit un peu plus tranquille. Le prodige du XV de France aimerait obtenir un contrat évolutif qui lui permettrait de se rapprocher des plus gros salaires de l’effectif. À titre de comparaison, Matthieu Jalibert perçoit pour le moment plus du double des émoluments de son compatriote et coéquipier (850 000€ par an pour le premier contre 350 000€ pour le second). Reste maintenant à voir si l’UBB parviendra à s’entendre avec Louis Bielle-Biarrey sur le plan financier. À suivre...