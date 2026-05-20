Transferts : Avant Louis Bielle-Biarrey, l’UBB boucle une autre signature !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, l’UBB négocie avec Louis Bielle-Biarrey pour une éventuelle prolongation. Mais le dossier de l’ailier de 22 ans n’est pas le seul que le club bordelais a à gérer. Les dirigeants girondins auraient d’ailleurs scellé la signature de Toma Taufa en attendant de trouver une issue favorable avec le prodige du XV de France.

Alors que la saison n’est pas encore terminée, l’UBB travaille déjà sur certains dossiers en vue de l’été. Le club bordelais aimerait notamment étendre l’engagement de Louis Bielle-Biarrey, qui sera libre de négocier avec qui il souhaite à partir du 1er juillet puisque son contrat expire en juin 2027. Les dirigeants girondins auraient donc entamé les discussions avec l’ailier de 22 ans. Mais en parallèle, les Unionistes auraient scellé une autre signature.

Toma Taufa prolonge à l'UBB ! D’après les informations de Sud Ouest, Toma Taufa aurait prolongé avec l’UBB d’une année supplémentaire. Alors qu’il était en fin de contrat, le pilier tongien serait désormais engagé jusqu’en juin 2027. Arrivé en qualité de joker médical en 2024, le joueur de 31 ans a plusieurs fois rendu service aux hommes de Yannick Bru. L’UBB ne devrait donc pas manquer de piliers droits en l’absence de Ben Tameifuna en début de saison prochaine, en raison de la tournée d’été avec les Tonga.