Antoine Dupont avec Iris Mittenaere à Cannes : La vidéo qui risque de faire parler !

Axel Cornic

Annoncé titulaire contre La Rochelle lors de la dernière journée de Top 14 (38-10), Antoine Dupont a finalement été remplacé par Paul Graou et ne figurait même pas sur la feuille de match. Selon son entraineur il s’est blessé et est désormais en vacances, puisque la Championnat français est en pause pour la finale de la Champions Cup et ne reviendra que le 30 mai prochain.

Décidément, ce n’est pas la saison d’Antoine Dupont. Revenu en novembre 2025 après sa deuxième rupture des ligaments croisés du genou droit, le demi de mêlée ne semble pas encore avoir retrouvé son meilleur niveau. En tout cas pas avec continuité, puisqu’après une belle prestation contre Toulon la semaine d’avant (27-51), il s’est blessé juste avant le match sur la pelouse du Stade Rochelais, assistant impuissant à la défaite du Stade Toulousain.

« Il devait être titulaire, mais il s'est blessé à l'entraînement » Initialement, il était censé être titulaire à charnière, aux côtés de Romain Ntamack. « Il devait être titulaire, mais il s'est blessé vendredi à l'entraînement » a avoué Ugo Mola, dès la conférence de presse d’avant match. Dupont a donc été remplacé par Paul Graou, mais son absence ne devrait pas être de longue durée. Le Top 14 ne reprendra en effet que dans une dizaine de jours et comme tous ses coéquipiers il bénéficie actuellement de quelques jours de vacances, afin de revenir en forme pour la réception du LOU pour l’avant-dernière journée de la phase régulière.